В Березниках построят спорткомплекс и культурный центр

В Березниках началось строительство Центра культурного развития и универсального спортивного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Здание Центра культурного развития будет одноэтажным общей площадью более 1,5 тыс. кв.м. На этой площадке разместятся зрительный зал на 200 мест с гримерными, костюмерной и помещениями для реквизита и оборудования, танцевально-гимнастический зал, классы для рисования и компьютерный, а также кафе для посетителей. По периметру здания обустроят тротуары, газоны и разместят автомобильную стоянку. Сейчас подрядчик готовит стройплощадку, идут земляные работы для устройства фундамента.

Стартовали работы и на строительной площадке спортивного комплекса. В трехэтажном здании разместятся несколько универсальных спортивных залов для соревнований и тренировок по баскетболу, волейболу и мини-футболу с трибунами для зрителей на 550 и 700 мест. Здесь же будут залы для бокса и единоборств на два ковра, тренажерный зал и помещение для хореографических занятий.

Как отметили в администрации муниципалитета, строительство нового многофункционального спортивного комплекса поможет увеличить количество занимающихся спортом в Верхнекамье и повысить уровень подготовки спортсменов. Кроме того, комплекс обеспечит возможность проводить соревнования различного уровня по множеству видов спорта.

Оба объекта будут построены в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края.