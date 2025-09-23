Прокуратура в суде добилась восстановления прав саратовской многодетной семьи

В Татищевском районе Саратовской области суд по иску прокуратуры восстановил права многодетной семьи на обустройство земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что многодетная семья из Татищевского района владеет земельным участком, предоставленным по закону. При этом территория не обеспечена необходимыми условиями для подключения к инженерным системам электро-, газо- и водоснабжения.

В связи с этим прокуратура попросила суд признать бездействие администрации незаконным и обязать ее обеспечить участок условиями для подключения. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов