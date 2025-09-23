Житель Челябинской области задержан за посягательство на безопасность РФ

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали местного жителя по подозрению в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, южноуралец является сторонником экстремистской организации, «занимающейся формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Житель региона разместил в мессенджере Telegram материалы, содержащие призывы к деятельности против безопасности государства.

Уголовное дело возбудил следственный орган УФСБ. Задержанному предъявлено обвинение. Инкриминируемая фигуранту статья предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.