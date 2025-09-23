В Ярославле хотят увеличить финансирование ремонта уличного освещения

В Ярославле финансирование программы по ремонту уличного освещения необходимо увеличить на 10-20 млн руб. Предложение озвучил заммэра Николай Степанов на открытом совещании в мэрии 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В настоящее время финансирование составляет 20 млн руб. в год. Эта программа, по словам господина Степанова, помогает отрабатывать обращения местных жителей и исполнять решения судов.

«Учитывая большой объем заявок, я бы просил на следующий год увеличить сумму финансирования по этой программе. Значимость этой программы очень высокая. По возможностям, я думаю, что нужно порядка 30-40 млн руб.»,— сказал заммэра.

Мэр Артем Молчанов пояснил, что о выделении конкретной суммы пока говорить рано — сначала нужно «четко определиться по параметрам». Господин Молчанов попросил к 30 сентября подготовить предложение. Заммэра Ярославля также попросили проработать вопрос об установке уличного освещения по дороге к новой платформе легкого метро на Соколе.

Алла Чижова