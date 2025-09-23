Жителям пострадавших от БПЛА домов в Саратове объяснили порядок получения помощи

Власти встретились с жителями домов в Заводском районе Саратова, которые пострадали в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Речь идет о двух многоквартирных домах, в которых частично выбило окна в результате атаки БПЛА ночью 20 сентября. Как отмечал губернатор Роман Бусаргин, тогда увезли в лечебное учреждение местную жительницу с телесными повреждениями. Глава региона потребовал от подчиненных побыстрее организовать восстановление оконных блоков поврежденных домов.

Накануне, 22 сентября, власти в ходе встречи с жителями этих домов разъяснили им порядок предоставления компенсаций и помощи в восстановлении оконных блоков. По данным администрации Заводского района, есть вопросы по запуску коммуникаций в отдельных подъездах, поскольку сейчас собственников нескольких квартир нет в городе.

Сегодня, во вторник, должны запустить стояки. Управляющие организации и сотрудники коммунальной службы помогают пострадавшим жителям с уборкой квартир. Замерщику предстоит подготовить заявку на изготовление новых оконных блоков. Оперштаб принимает заявления граждан по вопросам ущерба.

