В Ярославле снизилась стоимость ремонта Комсомольского моста

Стоимость контракта на ремонт Комсомольского моста в Ярославле снижена с 25,05 до 23,6 млн руб. Соответствующее дополнительное соглашение размещено на сайте госзакупок.

Стоимость контракта уменьшена на 1,44 млн руб. в связи с заменой марок асфальтобетонных смесей, о которой договорились «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» (заказчик) и ООО «СК Олимп-Строй» (подрядчик).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ремонт должен завершиться 1 ноября 2025 года. Подрядчик уже снял старый асфальт и удалил разрушенный слой гидроизоляции.

Алла Чижова