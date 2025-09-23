Компания из Трехгорного получила льготный кредит от ФРП на закупку оборудования

Компания «Морион» (Трехгорный), специализирующаяся на металлообработке, увеличивает выпуск корзин для внешних блоков кондиционеров и других конструкций. Действующее производство дооснастят необходимым оборудованием за 40,4 млн руб., сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Предприятие приобретет линию порошковой окраски и панелегибочный комплекс. Это позволит увеличить выпуск элементов корзин для внешних блоков кондиционеров — экранов и профилей, а также комплектующих фасадных систем и металлокассет для облицовки зданий. Сейчас в организации трудоустроено 94 сотрудника, расширение производства потребует создания еще пяти рабочих мест, два из которых будут высокопроизводительными. Сама компания вложила в проект 13 млн руб., оставшуюся сумму в 27,4 млн руб. предприятию предоставил региональный фонд развития промышленности в виде льготного займа по ставке 3% годовых.

Виталина Ярховска