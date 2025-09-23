На высадку 117 лип в центре Уфы потратят около 9 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило с предпринимателем Ниной Селезневой контракт на высадку 117 лип на улицах Ленина, Цюрупы, Чернышевского и Свердлова. По данным сайта госзакупок, победитель аукциона предложила исполнить контракт за 8,9 млн руб., что на 2,15 млн руб. дешевле начальной цены договора.

Другие два участника конкурса предлагали выполнить работы за 11 млн и чуть более 8,9 млн руб. Средства выделят из городского бюджета.

Липы необходимо высадить в течение двух дней в прохладную пасмурную погоду.

В апреле Нина Селезнева заключила с администрацией Уфимского района контракт на поставку саженцев деревьев за 7,3 млн руб.

