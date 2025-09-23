Шесть лет получил экс-глава красноярского центра ФМБА за растрату 15 млн рублей

Красноярский суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего гендиректора Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА по делу о хищении бюджетных средств при закупках лекарственных препаратов. Представителю фирмы-поставщика назначили четыре года условно, сообщили в управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, с 2019-го по 2021 год обвиняемые организовали схему фиктивных поставок лекарственных препаратов для центра ФМБА. Бюджетные средства в сумме свыше 15 млн руб. перечислялись коммерческой фирме за поставки лекарств, которые закупались и передавались в учреждение. Однако список поставленных лекарственных средств не соответствовал фактической закупке. Медпрепараты приобретались, исходя из личных потребностей организатора схемы и его супруги, и использовались ими для лечебных и косметологических целей.

Отметим, что в этом деле еще два фигуранта. Заведующая аптекой центра, которая заключила соглашение о сотрудничестве, выслушала приговор в 2024 году. Экс-директор по страховой и внебюджетной деятельности центра еще находится под судом.

Илья Николаев