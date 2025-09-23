В Курганской области 83 класса перевели на дистант из-за ОРВИ

В 13 школах Курганской области отдельные классы перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Учебные заведения не посещают ученики 83 классов, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курганской области.

В целом по региону заболеваемость ОРВИ ниже эпидемиологического порога и составляет 71 случай на 10 тыс. населения. Грипп пока не зарегистрирован. У большинства заболевших выявляются риновирусы (77,3%).

По данным на 22 сентября, 96,7 тыс. жителей Курганской области сделали прививку от гриппа. Это 13% населения региона. В том числе вакцинировано 33,1 тыс. детей. Цель — привить 60% населения и 75% от общего числа жителей из групп риска.