Под Волгоградом прокуратура потребовала восстановить права матери участника СВО

Суровикинский районный суд Волгоградской области удовлетворил требования прокуратуры в части восстановления пенсионных прав матери погибшего участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что сын жительницы Суровикинского района погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Волгоградской области отказало ей в назначении пенсии по случаю потери кормильца в связи с достижением 50-летнего возраста. Там объяснили это отсутствием у сына заявительницы контракта с Минобороны РФ.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд признать решение об отказе в назначении пенсии по случаю потери кормильца незаконным и обязать Фонд назначить матери погибшего участника СВО выплаты. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов