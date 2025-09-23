Оренбуржье стало лидером по количеству реализованных практик инициативного бюджетирования

Оренбургская область отмечена как регион-лидер по количеству реализованных практик инициативного бюджетирования в 2024 году. Об этом говорится в ежегодном докладе Минфина России о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах РФ по итогам прошлого года, сообщает правительство региона.

Фото: Пресс-служба правительства Оренбуржской обасти

В прошлом году в Оренбуржье были реализованы одна областная и 73 муниципальные практики. В регионе развиваются различные муниципальные практики инициативного бюджетирования: «Народный бюджет», «Школьный бюджет», «Детский бюджет», «Молодежный бюджет», «Культурный бюджет», «Спортивный бюджет». Муниципалитеты самостоятельно определяют все особенности вовлечения жителей в бюджетный процесс. В этом году в Оренбургской области планируется 80 практик.

Также в докладе отмечены муниципальные образования Оренбургской области. В число муниципалитетов-лидеров по показателю «Участники интернет-голосований» вошел Медногорск. В рамках практики «Школьный бюджет» в выборе проекта приняли участие 19 440 человек. Самые высокие показатели в очном голосовании — в Переволоцком районе. В выборе проекта «Молодежный бюджет» приняли участие 17 331 человек.

В тройку лидеров среди субъектов РФ вошли Краснодарский край (60 практик) и Самарская область (52 практики).

Инициативное бюджетирование «способствует более активному вовлечению граждан в систему государственного и муниципального управления, в принятие решений, затрагивающих вопросы регионального и местного значения, а также повышению открытости и эффективности бюджетных расходов».

Руфия Кутляева