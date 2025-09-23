Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Два человека претендуют на пост главы Лысьвенского округа

За должность руководителя Лысьвенского округа будут бороться два претендента. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источник.

Александр Пермяков

Фото: телеграм-канал «На местах».

22 сентября в муниципалитете завершился прием документов на конкурс по замещению должности главы округа. На должность руководителя территории претендуют исполняющий обязанности главы округа, заместитель главы администрации Александр Пермяков и руководитель ликвидационной комиссии МКП МО «Лысьвенский муниципальный округ» «Теплоэнергоремонт» Евгений Иванов.

30 сентября кандидаты представят свои программы развития территории.

Напомним, бывший глава Лысьвенского округа Никита Федосеев ушел в отставку 1 июня и возглавил управление эксплуатации тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс».