Два человека претендуют на пост главы Лысьвенского округа

За должность руководителя Лысьвенского округа будут бороться два претендента. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пермяков

Фото: телеграм-канал «На местах». Александр Пермяков

Фото: телеграм-канал «На местах».

22 сентября в муниципалитете завершился прием документов на конкурс по замещению должности главы округа. На должность руководителя территории претендуют исполняющий обязанности главы округа, заместитель главы администрации Александр Пермяков и руководитель ликвидационной комиссии МКП МО «Лысьвенский муниципальный округ» «Теплоэнергоремонт» Евгений Иванов.

30 сентября кандидаты представят свои программы развития территории.

Напомним, бывший глава Лысьвенского округа Никита Федосеев ушел в отставку 1 июня и возглавил управление эксплуатации тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс».