Два человека претендуют на пост главы Лысьвенского округа
За должность руководителя Лысьвенского округа будут бороться два претендента. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источник.
Александр Пермяков
Фото: телеграм-канал «На местах».
22 сентября в муниципалитете завершился прием документов на конкурс по замещению должности главы округа. На должность руководителя территории претендуют исполняющий обязанности главы округа, заместитель главы администрации Александр Пермяков и руководитель ликвидационной комиссии МКП МО «Лысьвенский муниципальный округ» «Теплоэнергоремонт» Евгений Иванов.
30 сентября кандидаты представят свои программы развития территории.
Напомним, бывший глава Лысьвенского округа Никита Федосеев ушел в отставку 1 июня и возглавил управление эксплуатации тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс».