Президент «Элемента»: у компании нет планов по делистингу

Президент ГК «Элемент» Илья Иванцов заявил корреспонденту «Ъ» на форуме «Микроэлектроника 2025», что компания не планирует делистинг.

«Ни у менеджмента, ни у акционеров не было и нет планов по делистингу ПАО „Элемент“. Мы безусловно продолжаем развиваться как публичная компания», — сказал господин Иванцов. Он добавил, что действующее законодательство «говорит, что для делистинга нужно согласие 95% акционеров», когда в «Элементе» количество акций, находящихся в свободном обращении, составляет больше 10%.

В мае 2024 года «Элемент» провел IPO на СПБ Бирже, в июне получил вторичный листинг на Мосбирже. При размещении стоимость одной акции была определена в размере 22,36 коп. Сейчас бумаги «Элемента» торгуются по цене в около 13 коп. за одну акцию. ПАО «Элемент» в первом полугодии 2025 года сократило выручку на 19% год к году, до 16,1 млрд руб., сообщал «Интерфакс». Чистая прибыль также упала на 47,3%, до 2 млрд руб., EBITDA сократилась на 36%, до 3,6 млрд руб.

«Поэтому решение по делистингу может приниматься только при участии миноритарных акционеров. Также напоминаю, что одной из задач в рамках национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» является рост капитализации фондового рынка, которому будет способствовать увеличение количества публичных компаний, а не их сокращение», — сказал он.

Ранее “Ъ“ сообщил, что АФК «Система» ведет переговоры о продаже «Сберу» своей доли в крупнейшем российском производителе микроэлектроники «Элемент» для консолидации отрасли. Источник “Ъ“ не исключал делистинга компании в случае консолидации отрасли, «так как у государства есть точка зрения, что сектор микроэлектроники в сложившихся условиях не должен быть публичным».

Филипп Крупанин, Сочи