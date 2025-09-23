Под Волгоградом владелец участка убрал свалку площадью 530 кв. м по решению суда

Краснооктябрьский районный суд Волгограда обязал владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения ликвидировать несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура выявила на принадлежащем физическому лицу участке в Городищенском районе незаконную свалку отходов. Ее площадь составляла 530 кв. м.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил исковые требования. В итоге собственник участка убрал свалку отходов.

Павел Фролов