Осуждены таможенники, которые отдавали на продажу якобы уничтоженный конфискат

Ленинский райсуд Новосибирска вынес приговор двум бывшим сотрудникам таможни, признав их виновными в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Алексею Давыденко назначили пять лет условно, Александру Жукову — на два года меньше, сообщила сегодня пресс-служба суда.

По информации суда, как указывается в деле, с августа 2023-го по март 2024 года Алексей Давыденко, являясь начальником одного из отделов Сибирской оперативной таможни, подготовил фиктивные документы об уничтожении незадекларированной одежды и ТНП. Товар он передал индивидуальному предпринимателю, желая получить доход от его продажи.

Так же с декабря 2023-го по февраль 2024 года Алексей Давыденко совместно с коллегой Александром Жуковым не уничтожил и скрыл часть партии безакцизной табачной продукции, которая была передана его знакомому на реализацию.

В судебном процессе Алексей Давыденко от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Александр Жуков вину признал частично.

Илья Николаев