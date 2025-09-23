Полиция Дании не увидела связи между появлением дронов в Копенгагене и Осло

Полиция Дании не нашла связи между закрытием аэропортов в Копенгагене и Осло из-за обнаружения беспилотников в их воздушном пространстве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ведомство.

«Пока нет ничего, что связывало бы инциденты с беспилотниками в Норвегии и Дании, но мы занимаемся этим вопросом», — передает информагентство сообщение датской полиции. Правоохранительные органы страны также сообщили, что дроны появились с нескольких направлений и управлялись «опытным оператором», которых хотел «продемонстрировать свои возможности».

22 сентября аэропорт столицы Дании примерно с 20:30 по местному времени (21:30 мск) на несколько часов приостановил прием и отправку самолетов. Причиной стало появление нескольких БПЛА. Аналогичный инцидент произошел 23 сентября в 3:22 утра (4:22 мск) в Осло, местные власти сообщили о двух беспилотниках. Полиция обеих стран продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.