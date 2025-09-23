Театр-Театр будет работать в основном здании до конца октября

Пермский драматический Театр-Театр продолжит работу в основном здании на ул. Ленина в Перми до 20 октября, сообщается в телеграм-канале учреждения. Пресс-служба театра сообщает также, что 19 сентября началась конкурсная процедура и 10 октября станет известен подрядчик ремонта основного здания театра. Тогда же «начнется разработка графика ремонтных работ», уточняет театр. Таким образом, спектакли на большой сцене Театра-Театра продолжатся до конца октября.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что капремонт Театра-Театре оценили в 1,6 млрд руб. На время проведения ремонта будет приостановлена работа большой сцены. Спектакли будут проводить во Дворце молодежи и в ДК им. Солдатова. Завершить строительные работы планируется до конца 2026 года.