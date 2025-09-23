Суд обязал арендатора участка под Астраханью убрать свалку в 2,4 тыс. кв. м

Приволжский районный суд Астраханской области обязал арендатора земельного участка сельскохозяйственного назначения убрать незаконную свалку. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Незаконное складирование твердых коммунальных отходов на территории Приволжского района обнаружили сотрудники Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки. Площадь свалки — свыше 2,4 тыс. кв. м.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать арендатора земли ликвидировать свалку. Требования удовлетворены, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов