ТАСС: по актеру-иноагенту Смольянинову закрыли исполнительные производства

Актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно арестован судом РФ) погасил задолженности, и теперь исполнительные производства по нему закрыты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Актер Артур Смольянинов (объявлен иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации агентства, ранее у артиста возникла задолженность в размере примерно 275 тыс. руб., из которых более 58 тыс. руб. приходилось на неоплаченные штрафы ГАИ. В отношении него открывали более 40 исполнительных производств. Также за актером оставался штраф за дискредитацию армии и непогашенный кредит на сумму более 101 тыс. руб., добавляет ТАСС. Агентство указывает, что сейчас «при вводе соответствующего запроса в банке исполнительных производств» в отношении актера «ничего не найдено».

В октябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал артиста по делу о фейках о ВС РФ и возбуждении ненависти. Актер был объявлен в федеральный и международный розыск.