Саратовец передал 11-летнему внуку квадроцикл и стал фигурантом уголовного дела

Следственный отдел по городу Балаково СУ СКР по Саратовской области возбудил в отношении местного жителя уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего внука в совершение противоправных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, в этом месяце фигурант купил своему 11-летнему внуку квадроцикл. 13 сентября мальчик управлял им, попал в ДТП и получил травмы.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Специалисты занимаются закреплением доказательственной базы.

Павел Фролов