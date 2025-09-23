Помилованный после 12-летнего заключения блогер-оппозиционер освобожден в Египте

Египетско-британский активист Алаа Абдель Фаттах был помилован в Каире и освобожден 22 сентября после почти 12 лет тюремного заключения, сообщает Associated Press. Агентство ссылается на его сестру, написавшую, что освобожденный брат прибыл домой, когда они вместе ждали его в тюрьме Вади Натрун под Каиром.

Алаа Абдель Фаттах

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Алаа Абдель Фаттах и пятеро других заключенных были помилованы после того, как Национальный совет по правам человека выступил от имени их семей и призвал президента Абдель Фаттаха ас-Сиси рассмотреть их положение с гуманитарной точки зрения.

Пробританский блогер был арестован в 2014 году за участие в несанкционированной акции протеста и нападение на сотрудника полиции. Его освобождали в 2019 году, но вскоре снова задержали после антиправительственных протестов в Египте. Ранее обладатель на тот момент самого посещаемого в Египте сетевого дневника Алаа Абдель-Фаттах задерживался по тем же причинам еще в 2006 году. А в октябре 2014 он номинировался на премию Сахарова «За свободу мысли» Европарламента.

Эрнест Филипповский