Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и двумя иномарками в Иркутске

В Иркутске на Академическом мосту столкнулись маршрутный микроавтобус и две иномарки. Пострадали семь пассажиров общественного транспорта и пассажир легкового автомобиля, сообщает прокуратура региона. СУ СКР региона возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава Приангарья Игорь Кобзев написал в своем Telegram-канале, что семь человек доставлены в больницу, среди них — один несовершеннолетний. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

Александра Стрелкова