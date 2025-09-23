Житель Саратова призывал к экстремистской деятельности и попал под следствие

Следственный отдел УФСБ России по Саратовской области возбудил в отношении 44-летнего местного жителя уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как выяснилось, фигурант разместил комментарий с призывом совершать противоправные действия в отношении силовиков. Он сделал это в чате одного из Telegram-каналов.

Саратовца задержали, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Павел Фролов