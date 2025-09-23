Депутат Михаил Матвеев заявил о сложностях оргнабора трудовых мигрантов

Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, что организованный набор трудовых мигрантов из-за рубежа не всегда работает должным образом. В качестве примера он привел ситуацию на АвтоВАЗе.

«Несколько сотен узбеков наняли для работы на конвейерах. Оплатили им билеты и все остальное. А сейчас АвтоВАЗ судится с ними, чтобы вернуть деньги, потому что те разбежались»,— рассказал политик.

По мнению депутата, именно работодатель должен нести за мигрантов полную ответственность, а после отработки контракта гастарбайтеры должны возвращаться на родину.

Андрей Сазонов