Суд наказал жителя Саратова за гибель рабочего в траншее

В Саратове суд вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в октябре прошлого года фигурант привлек трех своих знакомых к выкапыванию траншеи для прокладки коммуникаций к одному из домов на Театральной площади Саратова. При этом земляные работы проводились с нарушением установленных требований, фигурант надлежащим образом не контролировал действия рабочих. В частности, не были закреплены стенки траншеи глубиной более 1,3 м, на ее краю были валуны и камни.

Во время работ грунт и асфальт обрушились в траншею. В это время там находились работники. Один из них погиб на месте. По решению суда фигурант получил 1,5 года исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства.

Павел Фролов