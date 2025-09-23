За месяц в Прикамье снизились темпы прироста рынка подержанных машин

В августе количество зарегистрированных подержанных легковых автомобилей в Пермском крае выросло на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как сообщили в профессиональном сообществе «Автомаркетолог» и компании Verra, в минувшем месяце на учет в регионе поставили 8355 автомобилей с пробегом, тогда как в августе 2024-го — 8306. Июльский рост рынка подержанных машин составлял 3,1% год к году.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В топ-5 автомобильных марок в Пермском крае по итогам августа входят Lada с долей рынка 30,5% (+0,4% рост за год), KIA с долей 6,6% (+2% рост за год), Toyota — 6,5% (+19% год к году), Hyundai — 5,6% (–6% падение) и Renault — 5,4% (–5,3% падение).

Наиболее заметно в августе подросли продажи китайских транспортных средств с пробегом Changan (+184,6%), Haval (+68,3%) и Geely (+55,4%). Сильное сокращение показали объемы регистрации Subaru (–31,4%), UAZ (–17,3%) и Peugeot (–17,2%).

Отметим, что на рынке новых автомобилей в Пермском крае по итогам августа отмечается рост темпов падения. В августе этот сегмент снизился на 9,6% год к году, тогда как в июле продажи новых транспортных средств в регионе уменьшились на 4,6%.