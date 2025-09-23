«Парма» в предсезонном дерби уступила «Уралмашу»

«Бетсити Парма» продолжает подготовку к стартующему в конце сентября регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ. В очередном контрольном матче пермская баскетбольная команда встретилась с соседями — «Уралмашем».

Фото: БК «Парма»

Уже в первой четверти «заводчане» сделали серьезную заявку на победу, оторвавшись на 19 очков — 29:10. В итоге — поражение подопечных Евгения Пашутина со счетом 91:74. У гостей в этой игре отличился Террел Картер, набравший 19 очков и сделавший пять подборов.

Это был последний предсезонный поединок «Пармы». Напомним, первую официальную игру в сезоне пермская команда проведет 28 сентября в Казани против УНИКСа.