Около половины советов депутатов в селах Горного Алтая сложили полномочия

48 из 91 совета депутатов сельских поселений в Республике Алтай досрочно сложили полномочия. О ходе муниципальной реформы глава региона Андрей Турчак сообщил в ходе заседания правительства региона.

Заседание проходит 23 сентября. «С учетом советов, где полномочия и так заканчиваются в текущем году, таких поселений у нас уже 53, то есть больше половины. Эта работа будет продолжена»,— добавил господин Турчак.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2025 года парламент Горного Алтая по инициативе главы республики принял закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления». Документ заменяет двухуровневую муниципальную модель на одноуровневую.

Противники реформы намерены провести митинг в Горно-Алтайске. Соответствующую заявку на 4 октября подало региональное общественное движение «Курултай (съезд) алтайского народа».

