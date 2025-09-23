Полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем в Саратовской области

В Питерском районе Саратовской области в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 20:25 накануне, 22 сентября, в районе села Малая Узень. Там столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и трактор «Беларус». Первым управлял мужчина 1965 года рождения, вторым — мужчина 1958 года рождения.

В результате аварии погиб водитель «Гранты», его пассажира (мужчина 1989 года рождения) увезли в медучреждение. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов