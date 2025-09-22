В Перми могут сдвинуть сроки восстановления здания бывшей поликлиники на улице Лебедева

В правительстве Пермского края намереваются перенести сроки восстановления объекта культурного наследия в Перми — здания бывшей поликлиники на ул. Лебедева, 11. Согласно проекту постановления правительства об утверждении Адресной инвестиционной программы Пермского края, завершить выкуп здания в краевую собственность и приспособление для современного использования предполагается на год позже — в 2030 году. В предыдущей версии программы завершение этого проекта датировалось 2029 годом.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Общая сумма проекта восстановления бывшей поликлиники составляет 631,2 млн руб. По новой версии документа, в 2025 году на выкуп исторического здания из бюджета Пермского края направят 1 руб. В 2028 году на восстановление объекта пойдет 10 млн руб., в 2029-м — 98,5 млн руб. и 522,7 млн руб. в 2030-м. В региональном минимуществе в конце августа сообщали «Ъ-Прикамье», что процесс передачи имущества по ул. Лебедева, 11, в собственность края идет.

Краевое минимущество изымает из частной собственности объект культурного наследия. Причина — неисполнение собственниками здания обязанностей по надлежащему содержанию объекта. После выкупа полуразрушенный памятник планируется восстановить. На восстановление здания в региональной казне было предусмотрено 631 млн руб. В бывшей поликлинике ранее предлагали разместить гостиницу, которая станет частью единого спортивного кластера, формируемого на территории.