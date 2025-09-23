Гостиницу цирка в Красноярске за 710 млн рублей отремонтирует «Краспромстрой»

Компания ООО «ПСК “Краспромстрой“» (Красноярск) станет подрядчиком ремонта гостиницы филиала «Росгосцирк» в Красноярске, следует из итогового протокола, опубликованного на сайте госзакупок. Стоимость контракта составила 710 млн руб., что ниже на 23,8 млн руб. или 3% стартовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего на торги, объявленные ФКП «Росгосцирк» в сентябре 2025 года, поданы пять заявок, из которых две признаны несоответствующими условиям закупки. К участию были допущены — ООО «МЭС» И ООО «Стройгарант+».

К работам подрядчик должен приступить не позднее трех календарных дней с момента заключения договора. Завершить капремонт необходимо не позднее 15 ноября 2027 года. Финансирование осуществляет Минкультуры РФ. Победителю предстоит разработать проектно-сметную документацию, выполнить наружную отделку фасадов, заменить окна и двери, отремонтировать помещения, в том числе установить перегородки с шумоизоляцией, обустроить мозаичные полы, венецианскую или терразитовую штукатурку на стенах в холле.

Пятиэтажное здание гостиницы красноярского цирка расположено на ул. Королева, 9а. Дом был построен в 1969 году, его износ оценивается в пределах 70%, указывает заказчик. Общая площадь объекта — 3,7 тыс. кв. м.

ООО «ПСК “Краспромстрой“» работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий с 2012 года. Согласно данным Rusprofile, выручка компании по итогам 2024 года достигла 1 млрд руб., прибыль составила 4,6 млн руб. Единственным владельцем предприятия является Павел Долгих. С компанией заключено шесть госконтрактов на сумму 675 млн руб.

Лолита Белова