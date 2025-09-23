Мария Костюк вступила в должность губернатора Еврейской автономии

В Биробиджане во вторник состоялась церемония инаугурации одержавшей победу на выборах губернатора Еврейской АО Марии Костюк. 14 сентября за нее проголосовали 83,02% избирателей или более 72,1 тыс. жителей региона (при явке в 74,23%).

Госпожу Костюк представил региону замполпреда президента в Дальневосточном ФО Игорь Кобыляченко. «Оказанное вам доверие жителей региона — это не только высокая оценка ваших профессиональных и личных качеств, но и мощный стимул для ежедневной, напряженной и плодотворной работы»,— сказал он в напутственном слове.

«Автономия — это большая семья, где все друг друга знают. Я чувствую большую ответственность за будущее малой Родины, перед теми, с кем я выросла, кто меня учил, перед сыном, памяти которого я должна быть достойна (Герой России Андрей Ковтун погиб в боях СВО. — «Ъ»)»,— сказала новая глава автономии. Также, она призвала свою команду не забывать, что «главное — это не цифры, а комфортное проживание жителей региона, а именно: медицина, образование, ЖКХ».

Позиция главы региона стала вакантной после перевода Владимиром Путиным 5 ноября 2024 года предыдущего губернатора Ростислава Гольдштейна в Республику Коми. Тогда же врио губернатора ЕАО была назначена уроженка местного поселка Смидович Мария Костюк. Ранее она руководила аппаратом губернатора и правительства ЕАО. В 2023—2024 годах возглавляла управление по работе с регионами фонда «Защитники Отечества», а также руководила проектом «Время героев».

Дарья Балобанова, Биробиджан