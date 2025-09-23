Переодетый в священника мужчина проник в храм на мессу с участием президента Польши

В США в штате Пенсильвания местный житель пытался проникнуть в католический храм города Дойлстауна во время мессы с участием президента Польши Кароля Навроцкого и его супруги. Мужчина был одет как священник, но служителем храма не являлся, сообщает польский телеканал Polsat News.

Мужчину задержали внутри храма и вывели его наружу, при нем не нашли опасных предметов. Этот человек «известен местной польской общине», так как ранее уже «нарушал порядок» в храме. После допроса его отпустили.

Президент Польши с супругой находится в США в рамках официального визита. Одной из целью посещения страны является участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН .

Влад Никифоров