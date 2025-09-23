Правительство РФ одобрило минимальную эффективную ставку налога для крупных компаний

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, позволяющие установить минимальную эффективную ставку налога на прибыль в размере 15% для участников международных групп компаний. Поправки должны вступить в силу в 2026 году, пишут «Ведомости».

По информации источников издания, инициативу уже одобрили Минюст, Минэкономразвития, а также Институт законодательства и сравнительного правоведения и государственно-правовым управлением администрации президента. В ближайшее время законопроект будет рассмотрен на заседании кабмина.

Законопроект был готов еще весной этого года. Инициатива Минфина позволяет приспособить введенный в странах ОЭСР с 2024 года механизм Pillar 2 с выгодой для российского бюджета. Законопроект предусматривает, что налог с прибыли российских «дочек» международных холдингов с 2026 года будет доплачиваться до уровня 15% в России, а не в иностранных государствах. По оценкам Минфина, в 2027 году это может принести в федеральный бюджет 15,8 млрд руб.

Pillar 2 — это часть запущенной с 2024 года налоговой реформы ОЭСР, предусматривающей введение минимальной ставки налога на прибыль в 15% для международных холдингов. Цель механизма — борьба с офшорными схемами. Россия правила ОЭСР планировала интегрировать в свое законодательство в 2022 году, но из-за изменения внешней ситуации не сделала этого. Тем не менее российские власти решили внедрить такой механизм частично.

Влад Никифоров