Дания и Норвегия проведут расследование появления БПЛА над аэропортами

Аэропорты датского Копенгагена и норвежского Осло вернулись к работе после временного закрытия воздушного пространства из-за обнаружения беспилотника, сообщает агентство Reuters. По информации полиции, Дания и Норвегия проведут расследование на предмет того, связаны ли инциденты.

«Полиция начала интенсивное расследование, чтобы определить, что это за беспилотники. Беспилотники исчезли, и мы не забрали ни один из них»,— сказал журналистам заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен.

Воздушное пространство в аэропорту Осло в Норвегии было вновь открыто в 3:22 утра (4:22 мск), в аэропорту Копенгагена — около 0:30 (1:30 мск).