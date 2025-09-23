Выбрано имя аэропорту в таймырском поселке Хатанга

Аэропорту в поселке Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района присвоят имя Николая Фокина. Об этом сообщил Telegram-канал законодательного собрания Красноярского края.

Имя хатангскому аэропорту выбирали в ходе голосования, в котором приняли участие 9,7 тыс. человек (в Хатанге насчитывается 5,4 тыс. жителей). Его итоги подвели 22 сентября.

Центр социологического исследования «Мониторинг общественного мнения» выбрал три имени для финального голосования: долганской поэтессы Евдокии Аксеновой, мореплавателя Харитона Лаптева и депутата заксобрания Николая Фокина. Вариант «имени Николая Фокина» поддержал 51% принявших участие в голосовании.

Николай Фокин, представлявший в заксобрании Таймыр, скончался в 2018 году.

Валерий Лавский