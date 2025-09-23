Россия с начала года нарастила экспорт алюминия в Китай в 1,7 раза

Объем импорта Китаем российского алюминия в январе—августе составил $4,1 млрд в стоимостном выражении, что в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни. Поставки алюминия уже превысили объем всего 2024 года ($3,8 мдрд).

Доля РФ в китайском импорте алюминия выросла в отчетный период до 36,2% с 23,9% годом ранее. Помимо России крупными поставщиками на рынке КНР являются Малайзия ($1,1 млрд), Таиланд ($942 млн), Япония ($823 млн) и Южная Корея ($664 млн).

В целом спрос в КНР на алюминий вырос за год на 10,3%, до $11,2 млрд.

Эрнест Филипповский