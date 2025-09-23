Эрдоган оценил свои отношения с Путиным как «хорошие с первой встречи»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил свои отношения с президентом России Владимиром Путиным. «Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи»,— сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В интервью господин Эрдоган также заявил, что не верит в то, что российско-украинский конфликт завершится в скором времени Однако, по его словам, Европа не сможет «вечно оказывать» экономическую помощь Украине. Кроме того, президент Турции призвал НАТО «брать пример» с Анкары в отношении с РФ и Украиной.