Южная Корея вместе с США и Японией продолжат добиваться денуклеаризации КНДР

Высокопоставленные дипломаты Южной Кореи, США и Японии опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили «решительную приверженность» курсу на денуклеаризацию Северной Кореи и подчеркнули необходимость сохранения санкций против Пхеньяна.

Фото: Bing Guan / Pool / Reuters Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён

Днем ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что он открыт для диалога с администрацией президента Дональда Трампа, если Вашингтон откажется от своего требования сворачивания ядерной программы Пхеньяна

Трехстороннее заявление было сделано после того, как главы южнокорейского МИД Чо Хен и японского МИД Такеши Ивая, а также госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в кулуарах Генассамблеи ООН.

«Госсекретарь и министры иностранных дел подтвердили свою решительную приверженность денуклеаризации КНДР согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), продолжая прилагать усилия для поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове посредством диалога и дипломатии»,— говорится в заявлении.

Эрнест Филипповский