В Госдуме хотят запретить высаживать из транспорта пенсионеров старше 75 лет

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП) обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением запретить принудительно высаживать из общественного транспорта граждан старше 75 лет, не оплативших проезд.

В настоящее время действует запрет на принудительную высадку из транспорта детей до 16 лет и инвалидов I группы. Для водителей штраф за принудительную высадку составляет 5 тыс. руб., для должностных лиц — 20–30 тыс. руб.

В обращении (есть у «РИА Новости») госпожа Лантратова указывает, что готовит поправки, которые распространят существующие нормы защиты и на пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица. По мнению депутата, эта мера повысит уровень социальной защищенности пожилых людей и предотвратит ситуации, создающие риски для их здоровья.