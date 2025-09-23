Из-за плохого состояния дорог в Башкирии в ДТП погибли 26 человек

В прошлом зимнем сезоне (октябрь 2024 — март 2025) зафиксировано 49 аварий с 26 погибшими и 70 пострадавшими. Причиной стали неудовлетворительное зимнее содержание дорог, сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов.

Вчера в региональном управлении Госавтоинспекции состоялось совещание с участием Минтранса, Упрдор «Приуралье» и дорожных организаций, на котором обсудили подготовку к зимнему периоду и координацию между ведомствами, отметил полковник Севастьянов.

Разработаны меры для повышения безопасности, включая оценку эффективности прошлых инициатив, добавил глава Госавтоинспекции республики.

Олег Вахитов