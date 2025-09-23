Бразильские чиновники и жена судьи ВС попали под санкции США

США ввели персональные санкции в отношении Вивиан Барси де Мораес жены судьи Верховного суда Бразилии, который вел дело экс-президента страны Жаира Болсонару. Кроме того, санкции коснулись финансовой организации Lex Institute, контролируемой госпожой Мораес. Помимо этого,аннулированы визы шести высокопоставленных бразильских чиновников, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

Глава американского Минфина Скотт Бессент в ходе брифинге для прессы уточнил, что санкции по отношению к Барси де Мораес применены в соответствии с Глобальным актом Магнитского, а также сообщил, что «санкции могут быть введены и против других бразильских чиновников», если это будет сочтено необходимым.

По информации агентства, правительство Бразилии назвало действия США «посягательством на свой суверенитет» и заявило, что «не поддастся очередной агрессии». Судья Александра де Мораес выступил с комментарием, в котором назвал применение акта Магнитского к его супруге незаконным, нарушающим международное право, суверенитет Бразилии и независимость судебной системы.

Сам судья с июля этого года также находится под санкциями американского Минфина. Приговор экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару был вынесен 12 сентября, его признали виновным в организации государственного переворота в конце 2022 и начале 2023 года и приговорили к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Американские чиновники ранее называли преследование Болсонару «охотой на ведьм». Госсекретарь США Марко Рубио накануне приговора пообещал, что Вашингтон отреагирует «соответствующим образом».

Влад Никифоров