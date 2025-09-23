На границе с Казахстаном обнаружили партию БПЛА, которую везли в Башкирию

Сотрудники Самарской таможни задержали крупную партию беспилотников на границе с Казахстаном. Оборудование направлялось в Башкирию, сообщает РБК Уфа. Инцидент произошел при проверке автомобиля «Газель» недалеко от пункта пропуска «Сагарчин». В ходе досмотра нашли 34 беспилотника в разобранном виде, готовый к использованию квадрокоптер DJI Mavic и два FPV-крыла «Ключ-Фортуна».

В товаросопроводительных документах не было информации о беспилотниках. Сопровождавший груз заявил, что все дроны принадлежат ему и предназначены для личной видеосъемки. Однако таможенные сотрудники усомнились в этой версии, отметив, что такое количество беспилотников не может быть предназначено для личных целей и может представлять угрозу безопасности.

Олег Вахитов