Эрдоган: НАТО следует брать пример с Турции в отношениях с РФ и Украиной

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО следует брать пример с Турции в отношениях с Россией и Украиной. «НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине»,— сказал он в интервью Fox News.

В интервью господин Эрдоган также заявил, что не верит в скорое завершение конфликта между Россией и Украиной. По его словам, Европа также не сможет «вечно оказывать» экономическую помощь Украине.