Глава МИД Японии Такэси Ивая на международной конференции, посвященной урегулированию палестино-израильского конфликта заявил, что признание Японией государственности Палестины — это лишь вопрос времени.

«Для моей страны признание Палестины — это не вопрос "если", а вопрос "когда"»,— сказал он. Он напомнил, что Япония всегда последовательно поддерживала концепцию «двух государств для двух народов».

Глава японского МИД также осудил «односторонние действия» Израиля в секторе Газа, но в то же время раскритиковал движение “Хамас”, а также потребовал немедленного освобождения всех заложников.