Силы ПВО сбили 81 БПЛА над регионами России за 9 часов

С 15:00 мск 22 сентября до полуночи средства ПВО уничтожили 81 БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Ранее об атаке БПЛА на Московский регион сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его информации, с 19:30 мск 22 сентября на пути к столице было сбито 19 БПЛА.