Число сбитых БПЛА на пути к Москве выросло до 21

Силы ПВО сбили еще два дрона на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с 19:30 мск число сбитых дронов выросло до 17. Спустя полчаса мэр столицы сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников.

О налете БПЛА Сергей Собянин сообщил в 19:30 мск 22 сентября. Жители Подмосковья сообщали о взрывах. Пострадавших и повреждений, по предварительной информации, нет. Аэропорт Шереметьево ранее приостанавливал работу. однако вернулся к приему и выпуску авиарейсов спустя четыре часа.