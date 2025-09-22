Глава МИД Люксембурга не против обсуждить отмену санкций против России

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что страна хотела бы говорить об отмене санкций против России. Однако то, как развивается ситуация, этому препятствует.

«В таком случае (при изменении динамики.— “Ъ”) мы больше не будем говорить о введении новых санкций, но мы сможем говорить об отмене санкций. Это мое желание. У меня нет желания говорить о новых санкциях, которые необходимо применить. Я бы хотел, чтобы мы могли снять санкции. Но сейчас нет такой динамики»,— сказал господин Беттель «РИА Новости» на 80-й Генеральной ассамблее ООН.

Ксавье Беттель также надеется на скорейшее завершение конфликта на Украине и изменение отношений с Россией. Он отметил, что президент Владимир Путин «знает, что ему надо сделать для того, чтобы отношения были лучше».