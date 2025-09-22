Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ на окраине Калуги

В Калужской области средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины. О происшествии сообщил губернатор области Владислав Шапша в Telegram-канале. По его словам, дрон был сбит в понедельник вечером на окраине Калуги, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

На месте падения беспилотника работают оперативные группы, проводящие необходимые меры. Господин Шапша подчеркнул, что предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших и разрушений.

В связи с инцидентом Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Калуги — Грабцево. Запрет на прием и выпуск воздушных судов продолжает действовать.